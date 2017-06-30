Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко заподозрен в получении взяток щенками элитной породы. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Следователь на заседании Мосгорсуда в четверг, 29 июня, заявил о получении Максименко взятки от некоего Д. Смычковского. По данным издания, им может быть владелец строительного бизнеса Дмитрия Смычковский. Согласно информации источников, бизнесмен передал Максименко подержанный Jeep Wrangler стоимостью 1,5 млн рублей. Как сообщает телеканал «360», следствие проверяет информацию о получении экс-начальником УСБ СКР щенков элитной породы в качестве взятки. Защита полковника заявила, что таких фактов в деле полковника не имеется.

Михаил Максименко, его заместитель Алексей Ламонов и заместитель главы управления СК по столице Денис Никандров были арестованы в Москве в июле 2016 года по обвинению получении взятки в особо крупном размере, организованной преступной группой. По версии следствия, «вор в законе» Шакро Молодой заплатил всем троим $1 млн за освобождение от уголовной ответственности.