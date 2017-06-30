Новый документ разработали в Орловской области об инвестициях в реставрацию и сохранение объектов культурного наследия региона.

Теперь для арендаторов памятников истории и культуры будет действовать льготная арендная плата в размере 1 рубль. Однако действовать она будет только для тех арендаторов, кто обязуется осуществить капитальную реконструкцию здания в соответствии с требованиями федерального законодательства в течение семи лет, сообщает InfoOrel.

Сейчас областные и муниципальные власти составляют список объектов, которые нуждаются в масштабной реконструкции. Пока в него собираются включить шесть зданий в городе Орле. Также шанс на подобную программу могут получить Охотников замок, Сабуровская крепость и усадьбы Новосильцевых, Мамонтова, Милорадовых и Голицыных.