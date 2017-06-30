Государственный долг Франции вырос до 98,9% ВВП за I квартал текущего года и составил рекордные €2,21 трлн. Такие данные приводит издание Figaro со ссылкой на Национальное статистическое управление Insee.

При этом долг центрального правительства за этот период вырос €49,5 млрд, а долговые обязательства системы соцобеспечения — на €15 млрд. Вместе с тем объем местных органов самоуправления снизился на €1,2 млрд.

Отмечается, что на конец 2016 года госдолг республики составлял 96,3% ВВП.

Ранее сообщалось, что в текущем году дефицит бюджета Франции может превысить общеевропейский целевой показатель в 3% ВВП и подняться до 3,2%.