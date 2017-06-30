Соглашение о развитии острова Большой Уссурийский в ближайшее время могут подписать Минвостокразвития РФ и Государственный комитет Китая по развитию и реформе. Об этом стало известно после переговоров вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера Госкомитета КНР Ван Яна.

По словам представителя китайской стороны, они готовы посодействовать ускорению строительства на острове инфраструктуры. Речь идет о защитных учреждениях. Кроме этого, КНР заинтересована в скорейшем развитии на Большом Уссурийском туризма. Всё это, считают в Пекине, позволит превратить остров «в пилотную зону двустороннего сотрудничества».

Как уточняет ИА AmurMedia, согласование технических вариантов решений по строительству защитных учреждений является одним из ключевых вопросов в реализации проекта на острове.

Стоимость проектных работ на первом этапе строительства может варьироваться от 100 млн до 300 млн рублей. Общая стоимость строительства — около 17,6 млрд рублей.