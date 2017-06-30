Предстоящие выходные в столичном регионе будут комфортными, в первые дни июля при переменной облачности возможны небольшие дожди, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«Сегодня в начале ночи местами не исключены грозы, однако ночь будет довольно теплой. В Москве минимальная температура 16–18 градусов тепла, по области плюс 13–18 градусов. 1 июля погода будет комфортной: при переменной облачности может собраться кратковременный дождик, но небольшой, до 5 мм осадков, температура воздуха плюс 24–26 градусов», — рассказала специалист, отметив, что в субботу не будет душно из-за свежего юго-западного ветра с порывами до 12–17 м/с.

В воскресенье сохранятся дожди от небольших до умеренных, в дневные часы возможны грозы, отметила Позднякова.

«Ночью около 15 градусов тепла, дневная температура — 20–22 градуса тепла. Ветер сменится на западный, но также возможны порывы до 12–17 м/с», — заключила специалист.