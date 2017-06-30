Моногород Котовск Тамбовской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии Минэкономразвития РФ.

Комиссия ведомства также присвоила статус ТОСЭР Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области, Лесновскому городскому поселению Рязанской области, городу Невинномысск Ставропольского края, городу Петровск Саратовской области, городскому поселению Рузаевка Республики Мордовия, городу Сарапул Республики Удмуртия, городу Сосенский Калужской области и городскому поселению Тутаев Ярославской области.

Согласно проектам ТОСЭР, в данных моногородах предусматривается создание не менее 13 тыс. постоянных рабочих мест и привлечение инвестиций на 50 млрд рублей в течение 10 лет.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», на сегодняшний день 15 потенциальных инвесторов изъявили желание открыть в Котовске новые производства, создать рабочие места и пополнять бюджеты всех уровней.

Предполагается, что, обладая новым статусом, Котовск станет привлекательной инвестиционной территорией, так как он обладает рядом важнейших преимуществ: развитой инфраструктурой, удобным местоположением, стабильной экономической ситуацией и благоприятным климатом.

Территория опережающего развития (ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.