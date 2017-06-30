Пятница станет самым теплым днем с начала года в столичном регионе, воздух прогреется до 26–28 градусов тепла, однако во второй половине дня придут гроза и сильные дожди, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«Погоду в столичном регионе в пятницу будет определять в первой половине дня теплый сектор циклона, поэтому температура воздуха будет довольно высокой, плюс 26–28 градусов, на юго-востоке области не исключены и более высокие температуры. Сегодняшний день станет самым теплым с начала года», — сказала Позднякова.

По словам специалиста, после 13.00 к столице подойдет атмосферный фронт, с которым ожидается комплекс неблагоприятных явлений погоды: сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Московское Метеобюро выпустило предупреждение о возможном граде и шквалистом усилении ветра с порывами до 17–22 м/с, добавила Позднякова.

«Этот атмосферный фронт быстро пересечет столичный регион и уже в начале ночи у нас будут только остаточные явления — кратковременный дождь, в ночь на субботу может выпасть до 5 мм осадков», — заключила специалист.