В Санкт-Петербурге снова закрыли станцию «Площадь Восстания». Сообщается, что на ней обнаружен бесхозный предмет.

Вход на «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии Петербурга, а также переход на станцию «Маяковская» закрыли около 10:30. На проходах к платформе натянули ограничительные ленты, всех людей эвакуировали, сообщает ИА «Невские новости».

В настоящее время по факту оставленного на платформе бесхозного предмета сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводятся следственные мероприятия, работают эксперты.