Археологи из СО РАН, США, Швеции, Южной Кореи обнаружили в пригороде Улан-Удэ на Иволгинском (гуннском) городище древнюю свалку. Целью раскопок были жилища хунну, но их пока найти не удалось.

Однако среди мусора сохранилось много исторически ценных предметов: различные зерна, кости животных и рыб, бусины, кольцо, поясная бронзовая пряжка, фрагменты кожи, железа, керамики, древесный уголь. Как передает ИА FlashSiberia, исследование артефактов позволит определить точный возраст Иволгинского гуннского городища.

Археологический комплекс состоит из Большого и Малого городищ, а также могильника. Памятник культуры хунну расположен в 15 км к юго-западу от центра Улан-Удэ, на берегу Селенги. Хунну — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену.