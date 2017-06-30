Управляющая компания, выполнявшая ремонт здания Grenfell Tower в Лондоне, сэкономила около ₤293 тыс. (более $381 тыс.) на огнеупорных панелях. Об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

При проведении отделочных работ в 2014 году управляющая компания рассматривала три варианта облицовки и остановила выбор на самых дешевых панелях из алюминия с полиэтиленом, хотя изначально планировалось использовать панели из цинка с огнеупорной сердцевиной. Жителям высотки также сообщили, что для облицовки будет использоваться именно цинк.

Напомним, в результате пожара в жилом высотном здании Grenfell Tower в Лондоне погибли 80 человек.