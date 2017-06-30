В Хабаровском крае подросток под видом сотрудника Роспотребнадзора вымогал у продавцов магазинов деньги за продажу сигарет своему юному знакомому, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2017 года несовершеннолетний неоднократно просил своего знакомого ровесника приобретать в различных магазинах Вяземского района сигареты.

Затем он заходил в магазин, представлялся продавцу сотрудником Роспотребнадзора и угрожал ему привлечениям к административной ответственности за продажу табачной продукции лицу, не достигшему возраста 18 лет.

После этого молодой человек сообщал о крупных суммах штрафов, грозящих продавцу и владельцу магазина, — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, делал вид, что составляет акт проверки, после чего предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Обманутые продавцы отдавали обвиняемому деньги.

Следователи установили девять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, которому на данный момент уже исполнилось 18 лет. Он полностью возместил потерпевшим ущерб на общую сумму 47 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Мошенничество» и направила дело в суд. Максимальное наказание по статье — 5 лет лишения свободы.