Прокуратура Ставрополья передала в суд дело двух молодых людей, которые трижды избивали и грабили беспомощного инвалида.

В преступлении обвиняются два жителя города Зеленокумска. Как следует из материалов следствия, молодые люди трижды в период с августа по октябрь 2016 года избивали и грабили своего знакомого, инвалида третьей группы, сообщает NewsTracker.

Обвиняемые врывались в доме жертвы, избивали его и требовали деньги. В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 13 тыс. рублей. Сейчас расследование завершено, фигуранты уголовного дела ожидают суда.