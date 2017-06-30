С 30 июня 2017 года Россия вводит временные ограничения на поставки живых свиней, свинины и продуктов переработки из Чехии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Такая мера стала необходимой после регистрации на территории Чешской республики очага африканской чумы свиней.

Кроме того, ограничения распространились на необработанные охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных, все виды кормов и кормовых добавок для свиней.

Исключения коснулись кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку, бывшее в употреблении оборудование для содержания убоя и разделки свиней.

Также вводятся временные ограничения на транзит российской территории живых свиней из Чехии, а также живых свиней, следующих транзитом по территории Чехии в адреса грузополучателей в России.