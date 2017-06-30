Российская энергетическая корпорация «Газпром» может подписать новые документы о продолжении сотрудничества с китайской CNPC в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил зампред правления российской компании Александр Медведев.

«Еще как могут!» — заявил представитель «Газпрома» в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует «Интерфакс». При этом Александр Медведев не уточнил, о каком документе идет речь.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоится на следующей неделе, 3 июля.