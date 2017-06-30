Ливневый дождь с градом до 7 см нанес ущерб ряду населенных пунктов в Челябинской области, в результате чего в одном из поселков произошло нарушение энергоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области.

Крупный град и порывистый ветер обрушились на Брединский район в четверг, 29 июня. По решению главы района Сергея Воробьева был введен режим ЧС. Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр, в Бредах прошел град до 7 см и отмечалось усиление ветра до 24 м/с. По данным регионального МЧС, пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет. Продолжается сбор и обобщение информации от старост населенных пунктов, проходит координирование с оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, создан оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего.

Продолжаются восстановительные работы, ведется оценка нанесенного градом материального ущерба. Как сообщает ИА «Ура.Ру», от местных жителей поступили сообщения о сорванных крышах домов, разбитых окнах и поврежденных автомобилях. Спасатели предупреждают местных жителей об ухудшении метеорологических условий, сообщает RT.