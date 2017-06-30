Матч Португалия — Чили
Игроки сборных Германии и Мексики перед началом матча
Хавьер Акино (Мексика) и Бенджамин Хенрихс (Германия) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций
Игровой момент матча
Леон Горетцка (Германия) и Рауль Хименес (Мексика)
Юлиан Дракслер (Германия) и Джонатан дос Сантос (Мексика) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций
Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) пропускает мяч в свои ворота
Марко Фабиан (Мексика) и Антонио Рюдигер (Германия) в игровом моменте матча
Болельщик сборной Мексики на трибуне
Джонатан Дос Сантос (Мексика) и Себастьян Руди (Германия)
Игроки сборной Германии радуются забитому голу
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес
Болельщики во время матча
Игроки сборной Германии радуются забитому голу
Игрок сборной Германии Бенджамин Хенрихс и главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев после победы в полуфинальном матче Кубка конфедераций FIFA между сборными Германии и Мексики