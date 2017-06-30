Около восьми часов утра на площади Свободы в Казани произошло столкновение внедорожника и мусоровоза, который перевозил контейнер с отходами. В результате аварии контейнер оказался на проезжей части.

Авария заметно осложнила ситуацию на дорогах. К тому же в районе появился отчетливый запах свалки. Происшествие привлекло внимание службы безопасности президента Республики Татарстан, сообщает ProKazan.ru.

Кроме того, на месте ДТП был замечен пресс-секретарь главы республики Эдуард Хайруллин. Движение на данном участке дороги затруднено даже для пешеходов.