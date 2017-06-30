Московский Межтопэнергобанк приостановил обслуживание по вкладам и кредитам. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — заявили в банке.

Причины и срок действия ограничений не уточняются. В настоящий момент лицензия у банка не отозвана.

По данным источника агентства, некоторые ограничения уже были введены вчера, в частности, на операции с юрлицами.