Липецкие власти отказались от идеи строительства надземного метро. Вместо этого в городе планируется модернизировать существующую трамвайную сеть под скоростной трамвай, сообщил вице-губернатор региона Юрий Божко на церемонии вручения ключей от новых автобусов местным водителям.

По его словам, для реализации проекта в настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями и инвесторами, передает GOROD48.

Так называемое воздушное метро изначально планировалось проложить от города-спутника Романово до Липецка. Именно в первом городе был заложен символический первый камень в основу строительства. Проект надземной транспортной системы в Липецке был представлен московской компанией «Мортон», объект планировалось сдать к 2019 году.

Проект строительства линии скоростного трамвая в Липецке появился в 2006 году после принятия стратегического плана развития Липецка и был подтвержден в 2008 году после принятия нового генерального плана города. Согласно новому генплану города, в Липецке планируется увеличить трамвайную сеть на 36%.