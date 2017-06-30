На Фермском шоссе возле Танкового кольца в Казани произошла авария, в которой погиб человек. Столкнулись автомобили Chevrolet, Hyundai и Opel. Водитель Hyundai погиб, еще три человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По предварительным данным, в столкновении виноват водитель Opel. Он превысил безопасную скорость и ударил Chevrolet, которая ехала впереди. Машину выбросило на встречную полосу, где она и столкнулась с Hyundai. Пользователи социальных сетей, среди которых много очевидцев аварии, активно обсуждают произошедшее, сообщает ИА «Татар-информ».

Для оказания помощи пострадавшим прибыл мотофельдшер. Также на место трагедии выехали сотрудники правоохранительных органов.