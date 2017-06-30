Более половины месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе в пятницу, информирует погодный центр «Фобос».

Отмечается, что месячная норма осадков для июня составляет 75 мм.

«Сегодня через столицу будет проходить атмосферный фронт, во второй половине дня мы ожидаем сильные дожди с грозами, порывистым ветром, не исключен град. Температура сегодня 25–27 градусов тепла... Осадков мы прогнозируем порядка 30–40 мм, это много», — приводит «РИА Новости» сообщения представителя метеослужбы.

Он также отметил, что такой характер погоды сохранится в ближайшие выходные в Москве, но интенсивность дождей снизится. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня в субботу и воскресенье местами кратковременные дожди. Температура ожидается на уровне от +24 до +26 градусов.