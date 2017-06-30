Снятие административных барьеров упростит заход круизных лайнеров в российские порты. Об этом в Петропавловске-Камчатском рассказала журналистам депутат Государственной думы Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Мы уже перешли на упрощенную форму получения виз, паспортного контроля», — пояснила она.

Ирина Яровая добавила, что решение о разработке и принятии закона «О круизном судоходстве» было своевременным, что подтверждают запросы иностранных компаний на заход судов в порты округа и Камчатки.

В данный момент Госдума совместно с Минтрансом РФ прорабатывают вопрос стандартизации маршрутов для круизного судоходства, подчеркнула депутат.

Такая мера позволит понять, какая необходима инфраструктура, чтобы сделать путешествия для участников круизов максимально комфортным.