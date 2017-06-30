Поздно вечером 29 июня в Музее Мирового океана встретили единственный в России плавучий маяк «Ирбенский». Он начал швартовку около 23:40.

Судно прибыло из Кронштадта. Путешествие в Калининград на двух буксирах без команды маяк начал 23 июня. Сам путь занял у судна пять дней, как и планировалось, сообщает Klops.Ru.

Как ранее сообщали «Известия», судну предстояло пройти на буксире более 500 морских миль. На восстановление судна Министерство культуры России выделило почти 10 млн рублей. Ремонтные работы выполнили специалисты Кронштадтского морского завода. Эксперты проверили на герметичность иллюминаторы, двери и люки корабля, осмотрели оборудование и механизмы машинного отделения, а также заново покрасили корабль.