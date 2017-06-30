Осенью 2017 года в столице заработает мобильное приложение «Московский транспорт». О планах запуска сервиса рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

При помощи приложения можно будет выстроить мультимодальный маршрут с учетом всех видов общественного транспорта, включая не только наземный и метрополитен, но и коммерческие перевозки. Также в нем можно будет найти расписание городского и пригородного железнодорожного транспорта, включая «Аэроэкспресс». Как подчеркнул Юрьев, с помощью приложения «Московский транспорт» пользователь также сможет получать оповещения о новостях транспортного комплекса, нештатных ситуациях и предлагаемых решениях. Это упростит процесс заблаговременного выбора альтернативных путей движения с учетом всех возможных видов транспорта, сообщает сетевое издание m24.ru.