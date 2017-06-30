Для продолжения деятельности шахте «Интинская» требуются инвестиции на сумму 5 млрд рублей. Шахта является градообразующем предприятием Инты в Республике Коми. Такое заявление прозвучало в рамках выездного заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

На заседании обсудили вопросы не только отдельных предприятий, но и закрепление населения на территории. Как отметил Николай Цуканов, если шахты в Инте не будет, то 28 тыс. человек будут нуждаться в переселении, а это оценивается в 30 млрд рублей. Как сообщает ИА FlashNord, полпред обратил внимание на то, что ряд вопросов, в том числе и по развитию Воркуты и Инты, требуют оперативного и комплексного решения.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов для предметного обсуждения развития Арктики предложил следующее заседание провести в Воркуте. Его инициативу одобрили и включили в протокол заседания.