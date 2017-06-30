Спецподразделение для ведения кибервойны создают вооруженные силы Австралии. В задачи его участников будет входить защита военных объектов страны от хакерских атак, а также подготовка собственных нападений, передает телеканал «РИА Новости» со ссылкой на ABC.

Подразделение приступит к работе уже в ближайшие дни.

«Основная цель кибервойны заключается в том, чтобы не дать вооруженным силам врага достичь начала сражения», — пояснил профессор университета Нового Южного Уэльса Грег Остин.

В первый состав подразделения войдут 100 человек, но через десять лет количество сотрудников должно увеличиться до 900 человек. Помимо военного персонала, в состав подразделения войдут госслужащие.