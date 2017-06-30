Следователи в Омской области выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка в котловане, который пытался спасти тонущую в водоеме одноклассницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, трагедия произошла накануне вечером в городе Исилькуль Омской области.

«По предварительным данным, мальчик бросился в воду спасать свою 12-летнюю одноклассницу, которая, купаясь, стала захлебываться, однако сам стал тонуть», — приводит сообщение СК РИА «Омск-информ».

Тонущую девочку спас отдыхавший на берегу мужчина, однако школьника спасти не удалось, он утонул.

По факту произошедшего случая проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.