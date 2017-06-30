Более 102 тыс. человек (72% от установленной нормы) пополнили состав ВС РФ в рамках весеннего призыва, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

«Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тыс. призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва», — заявил Василий Тонкошкуров в ходе заседания призывной комиссии Амурской области. Он напомнил, что в с соответствии с указом президента РФ призыву подлежат 142 тыс. человек.

Кроме того, генерал-полковник отметил, что по итогам 2016 года число уклоняющихся от призыва уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым годом. По его словам, это связано с повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения.