На заседании думы Сахалина подведены предварительные итоги программы «дальневосточный гектар». За год ее реализации в уполномоченные органы поступило более 11 тыс. заявок. Из них 800 — от жителей других регионов.

Выделенные участки используются под строительство новых жилых домов, ферм и баз отдыха. В ближайшее время на Сахалине могут появиться новые населенные пункты, основанные владельцами «гектаров», рассказала и.о. министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Ирина Голубкина.

Как напоминает ИА SakhalinMedia, свободные территории Сахалинской области начали распределяться среди ее жителей с июня 2016 года. Тымовский городской округ был назван пилотным районом при реализации программы.

А уже с октября сахалинцы получили право выбирать земли на территории всего региона. С февраля 2017 года право претендовать на островные земли получили и жители других регионов России.