Рязанский районный суд признал виновной бывшую сотрудницу почты из Рязани в присвоении денежных средств, которые предназначались женщине-инвалиду.

По данным следствия, преступление совершено в феврале 2015 года. Тогда сотрудница почты присвоила пенсию и единовременную выплату женщины, которая находилась на лечении в больнице, сообщает РИА «7 новостей».

Свою вину подсудимая признала. Иск потерпевшей суд удовлетворил в полном объеме и приговорил бывшую сотрудницу к двум годам лишения свободы условно.