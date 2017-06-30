Больше 600 плакатов с сердцами и ромашками появятся в Москве ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Старт работ по оформлению назначен на 1 июля. Праздничные плакаты разместят на остановках общественного транспорта и вдоль дорог. Как сообщает телеканал «360», на медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице, а также на 40 билбордах по городу будет вестись трансляция праздничных видеороликов с поздравлениями. В столичных парках Измайлово, таганский, Савеловский и Лианозовский установят объемные цветы. Ромашка является главным символом семейного праздника, который отмечается в России 8 июля.