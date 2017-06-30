Пьяный дебошир устроил часовую драку на борту самолета Москва-Анталья

В аэропорту Антальи местная полиция задержала нетрезвого пассажира, устроившего дебош на борту лайнера авиакомпании Red Wings, летевшего из Москвы, передает ТАСС.

Как выяснилось, мужчина, летевший на отдых в Турцию в компании друзей вместе с женой и двумя детьми, устроил драку в салоне самолета.

Потасовка продолжалась более часа. Друзья зачинщика конфликта объяснили его поступок тем, что мужчина впервые отправился за границу и сильно нервничал.

Стюарды и пассажиры пытались успокоить дебошира и в итоге были вынуждены его связать. При этом командир воздушного судна несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности в полете и во время посадки, просил буйного пассажира успокоиться и не портить отдых семье и друзьям.

Экипаж лайнера еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта Антальи и вызвал полицию. Стражи правопорядка встретили дебошира у трапа и забрали его прямо с борта самолета.