Тушение пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине продолжается, площадь возгорания составляет 25 га. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ликвидации возгорания, возникшего в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества, задействованы 125 человек личного состава и 36 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

Пожар начался накануне, в четверг. В Зоне отчуждения в результате возгорания порубочных остатков древесины и лесной подстилки. Предположительно, инцидент произошел во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги.