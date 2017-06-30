Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший в рейс из Южно-Сахалинска в Курильск, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.

В пятницу в 14:39 местного времени самолет «Авроры» вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска. Лайнер выполнял рейс N4617 по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск с 37 пассажирами на борту.

«В 15:45 местного времени, находясь на удалении 22 км от аэропорта вылета, командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром Южно-Сахалинска, так как обнаружилось незакрытие основных створок шасси», - пояснил представитель авиакомпании.

Посадка прошла в штатном режиме, помощь аварийно-спасательных расчетов не понадобилась. Создана спецкомиссия, которая выясняет причины инцидента.