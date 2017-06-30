Министр обороны Японии Томоми Инада принесла извинения за свое заявление, сказанное в ходе агитации за кандитата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом пишет ТАСС.

В ходе выступления она попросила поддержать кандидата на выборах в законодательное собрание префектуры Токио от имени возглавляемого ею ведомства, что нарушает ряд законов страны.

«Я отказываюсь упоминания Министерства обороны, Сил самообороны и министра обороны в своем заявлении, а также приношу свои извинения», — заявила она.