За прошедшие сутки на территории Иркутской области потушили 28 лесных пожаров на общей площади более 16,5 тыс. га, в тушении участвовали 1103 человека, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На землях лесного фонда ликвидировано 27 пожаров на общей площади 14 тыс. 807,8 га леса, 1 тыс. 307 га редколесья и 432 нелесных гектара. Еще один очаг площадью 1,5 га потушен на территории Шелеховского военного лесничества в Усольском районе», — уточнили в правительстве.

На утро 30 июня перешли более 50 лесных пожаров общей площадью около 151 тыс. га.

Из них локализованы 16 пожаров общей площадью более 12 тыс га, в том числе пожар площадью 4 тыс га в Байкало-Ленском заповеднике. На землях лесфонда также действовал 21 пожар общей площадью около 10 тыс га. Еще шесть пожаров площадью более 3 тыс га пришлись на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В правительстве области также отметили, что в зоне постоянного космического наблюдения находятся 11 пожаров: по четыре в Усть-Удинском и Катангском районах, три — в Мамско-Чуйском районе. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила более 3 тыс га леса и около 117 тыс га редколесья и лесотундры.