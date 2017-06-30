Палата представителей конгресса США может рассмотреть законопроект о санкциях против Ирана, также включающий санкции против России, после 10 июля, передает «Интерфакс».

Новый вариант сенатского законопроекта, в который были внесены изменения, поступил в палату представителей в четверг.

Нижняя палата не рассматривала первый вариант законопроекта, так как ряд его положений противоречил американской конституции.

Сенаторы и конгрессмены-демократы обвинили республиканцев в затягивании процесса рассмотрения документа, поскольку он включает требование к президенту обсуждать в конгрессе вопросы отмены или смягчения санкций в отношении других государств перед принятием такого решения.

Между тем, члены палаты представителей, включая республиканцев, заявили, что готовы принять санкции.