Суд Хабаровска согласился с доводами прокуратуры о необходимости приостановления деятельности ООО «Сладкая жизнь». Представитель кондитерской компании не смог доказать, что в одном из цехов устранены все нарушения санитарных норм.

Как напоминает ИА AmurMedia, ранее районный суд признал известное в городе кондитерское предприятие виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Деятельность «Сладкой жизни» была приостановлена на 45 суток.

Позже юристы компании обжаловали это решение, сославшись на то, что директор не был поставлен в известность о судебном заседании и не смог должным образом защитить интересы предприятия в суде. Кроме того, в руководстве «Сладкой жизни» утверждали, что никакой угрозы жизни и здоровью потребителя ее продукция не представляла.