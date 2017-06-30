Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено к 2030 году отправить человека на Луну. Об этом в пятницу сообщила «Газета.ру».

Эта экспедиция станет частью международной миссии, поскольку, как подсчитало агентство, отправлять на спутник Земли исключительно японскую команду будет слишком дорого. В результате JAXA приняло решение внести свой вклад в разработку оборудования для многонационального пилотируемого лунного зонда, что позволит Японии получить место в экспедиции.

Отмечается, что Японское агентство аэрокосмических исследований впервые заявляет о планах исследования Луны.