Около 1,5 тыс. рабочих мест будет создано на заводе Mercedes в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорском районе Подмосковья, набор персонала уже начался.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Mercedes разместил первые вакансии. Всего будет порядка 1,5 тыс. рабочих мест создано», — сказал глава региона в ходе прямого эфира на телеканале «360».

20 июня Воробьев и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров приняли участие в церемонии закладки первого камня нового завода Mercedes. Начало его работы запланировано на 2019 год. Концерн инвестирует в производственную площадку свыше €250 млн.