Кабмин утвердил перечень правил определения зон безопасности с особым правовым режимом, которые будут устанавливаться для защиты радиационно опасных объектов от атак террористов. Постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства.

«Особый правовой режим зоны безопасности включает ограничения на въезд и пребывание граждан на ее территории с установлением перечня оснований для отказа во въезде или в пребывании граждан на этой территории», — говорится в документе.

На территории этих зон будут ограничены полеты летательных аппаратов и возможность ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. Кроме того, под ограничение попадает право владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, либо недвижимым имуществом.

При этом обеспечение особого режима на территории зон находится в полномочии правительства.