На авиазаводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края произошло ЧП, в результате которого пострадали два человека, сообщает «РИА Новости».

По данным местных СМИ, в четверг во время проверки одного из вертолетов внештатно сработала система аварийного отстрела лопастей несущего винта. Серьезные травмы получили два сотрудника завода.

Представитель арсеньевской городской больницы, что в четверг в приемный покой поступили двое травмированных.

«Вертолетом их доставили в больницу Владивостока», - пояснил собеседник.