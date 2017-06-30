Безвизовая группа российских туристов в пятницу отправляется из Владивостока в КНДР на пароме, который начал курсировать между приморской столицей и северокорейским портом Раджин.

Для посещения территории Свободной экономической зоны Расон, в которую входит Раджин, виза не нужна. В турфирме рассказали, что большой интерес к турам проявляют этнические корейцы, в день от них приходит до десяти обращений. Также поступали вопросы о поездках из Белоруссии, Венгрии, Германии.

В программу тура входят экскурсии, посещение исторических и природных достопримечательностей, поездка на гору Сахян, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, 18 мая компания «ИнвестСтройТрест» открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.