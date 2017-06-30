Таможня в японском международном аэропорту Кансай задержала контрабандную партию золотых слитков общим весом более 100 кг, сообщило в пятницу, 30 июня, агентство Kyodo.

Драгоценный металл нелегально пытались ввезти в Японию десять граждан Малайзии, они спрятали слитки под одеждой. Никаких документов на подлежащий декларированию груз у них не было. Стоимость груза, по предварительным оценкам, составляет 500 млн иен.

Ранее нелегальную партию золота весом в 206 кг обнаружили на борту траулера, зашедшего в порт на юго-западном острове Кюсю.