В Японии начался первый судебный процесс против трех бывших руководителей компании ТЕРСО - оператора АЭС «Фукусима-1». Суд должен определить степень их уголовной ответственности за аварию на станции, которая произошла в 2011 году

В суде должны решить, стал ли причиной аварии человеческий фактор, а именно недобросовестное отношение руководства к мерам безопасности на случай цунами, или катастрофа произошла из-за стихии, пишет ТАСС.

После аварии на «Фукусима-1» более 14 тыс. жителей пострадавших районов подали иск на членов бывшего руководства компании-оператора. Однако в сентябре 2014 года прокуратура отказала в возбуждении дела, посчитав, что компания не могла предугадать масштабы стихийного бедствия.