Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн мог быть причастен к попыткам найти в интернете электронные письма бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, предположительно похищенные хакерами.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, накануне американских президентских выборов связанный с республиканцами бизнесмен Питер Смит сформировал группу технических экспертов, с помощью которых пытался найти в интернете часть электронной переписки Клинтон. Он считал, что корреспонденция могла быть ранее похищены хакерами.

В распоряжении журналистов издания оказались электронные письма Смита, якобы свидетельствующие о том, что он считал Флинна своим помощником в данных поисках, передает ТАСС.

Сам Смит в интервью изданию заявил, что знаком с Флинном, но свою деятельность с ним не координировал. Предприниматель уточнил, что не был связан с предвыборным штабом Трампа, а свои поиски вел в качестве частого лица.

Предпринимателю все же удалось получить от хакеров некие электронные письма, однако, как отмечает издание, их подлинность так и не была установлена.