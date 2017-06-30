Нижняя палата парламента Бразилии начала в четверг процедуру рассмотрения обвинений в коррупции, выдвинутых против президента страны Мишела Темера.

Парламентариям зачитали текст обращения генерального прокурора Родригу Жанота. В документе изложены аргументы следствия, которое просит предъявить Темеру обвинения в коррупции и отстранить его от должности. Нижняя палата парламента официально уведомила администрацию президента о начале процедуры рассмотрения.

Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом займет несколько недель, передает ТАСС.

Согласно законодательству Бразилии, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд страны при одобрении не менее двух третей депутатского корпуса нижней палаты парламента.

Напомним, 26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции Темеру. В документе ведомства утверждается, что с марта по апрель 2017 года президент получил «незаконные блага» в размере $152 тыс. от Жоэсли Мендонсай Батиста, президента компании J F Investimentos S. A.

«Известия» писали, что в разгар коррупционного скандала президент Бразилии Мишел Темер 28 июня назначил нового генпрокурора страны. Эту должность впервые займет женщина — Ракел Додж. Она вступит в должность с 17 сентября вместо Родригу Жанота.