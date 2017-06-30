В пятницу, 30 июня, в Москве воздух прогреется до 26–28 градусов тепла, в Подмосковье температура может подняться до 29 градусов, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

При этом днем в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал на своей странице в Facebook, что на Москву надвигается стена дождя, которого не было с 50-х годов прошлого столетия. По его словам, ожидается до 40 мм осадков, что составит половину месячной нормы. Пик непогоды ожидается с 18 до 21 часа.