Забайкальский краевой суд приговорил к 25 годам особого режима участника преступной группировки Анатолия Зинина. Его признали виновным в 40 преступлениях, в том числе в причастности к убийству девяти человек. Ему также предстоит выплатить штраф 1 млн рублей.

По данным краевой прокуратуры, преступления осужденный совершил с 2006 по 2012 годы. Среди них убийство девяти человек, десять разбоев, семь краж, автоугоны, незаконное приобретение и хранение оружия.

Суд также признал его причастным к убийству криминального авторитета Бориса Путинцева в 2009 году.