Во время выступления Венского камерного оркестра в турецком Эфесе 20 июня бродячий пес вышел на сцену и начал медленно расхаживать рядом с музыкантами. В итоге пес лег у ног одного из скрипачей, чем вызвал смех как у зрителей, так и у самих артистов.

Видеозапись выложил на твоей странице в Twitter известный турецкий пианист Фазыл Сай, который также участвовал в концерте. Он назвал это самым милым моментом в истории классической музыки.